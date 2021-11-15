В Петербурге собирают средства на новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в рамках акции «Лично для тебя» собирает средства, на которые будут приобретены новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью, живущих в интернатах и семьях. Каждый подарок будет личным.
Акция «Лично для тебя» — это возможность подарить каждому подопечному именно то, что он хочет, что-то ценное лично для него. Среди подопечных, например, есть взрослые ребята, которым важнее получить что-то для развития их талантов и навыков: развивающее занятие, интересный и полезный досуг и т.п.
«Мы знаем интересы и увлечения каждого из наших подопечных — детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью. Некоторые из них живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания, но многие — в учреждениях: в детском доме и психоневрологических интернатах (ПНИ). Мы спрашиваем у каждого о его мечте, исполнение которой стало бы для него подарком на Новый год. Если человек в силу нарушений не может о ней сказать, мы стараемся догадаться, что же порадовало бы конкретного ребёнка или взрослого. И c любовью собираем все пожелания в волшебный список, который потом публикуем на специальной странице акции», — говорят в «Перспективах».
Всего планируется собрать 535 подарков. Узнать подробности акции и присоединиться к ней можно здесь.