В Петербурге собирают средства на новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в рамках акции «Лично для тебя» собирает средства, на которые будут приобретены новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью, живущих в интернатах и семьях. Каждый подарок будет личным.



Акция «Лично для тебя» — это возможность подарить каждому подопечному именно то, что он хочет, что-то ценное лично для него. Среди подопечных, например, есть взрослые ребята, которым важнее получить что-то для развития их талантов и навыков: развивающее занятие, интересный и полезный досуг и т.п.

