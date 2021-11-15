FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +3
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге собирают средства на новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

0
Печать

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в рамках акции «Лично для тебя» собирает средства, на которые будут приобретены новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью, живущих в интернатах и семьях. Каждый подарок будет личным.

Акция «Лично для тебя» — это возможность подарить каждому подопечному именно то, что он хочет, что-то ценное лично для него. Среди подопечных, например, есть взрослые ребята, которым важнее получить что-то для развития их талантов и навыков: развивающее занятие, интересный и полезный досуг и т.п.

«Мы знаем интересы и увлечения каждого из наших подопечных — детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью. Некоторые из них живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания, но многие — в учреждениях: в детском доме и психоневрологических интернатах (ПНИ). Мы спрашиваем у каждого о его мечте, исполнение которой стало бы для него подарком на Новый год. Если человек в силу нарушений не может о ней сказать, мы стараемся догадаться, что же порадовало бы конкретного ребёнка или взрослого. И c любовью собираем все пожелания в волшебный список, который потом публикуем на специальной странице акции», — говорят в «Перспективах».

Всего планируется собрать 535 подарков. Узнать подробности акции и присоединиться к ней можно здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний