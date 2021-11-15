Петербуржцы стали в два раза больше интересоваться онлайн-распродажами

Интерес петербуржцев ко Всемирному дню шопинга и онлайн-распродажам вырос по сравнению с прошлым годом — почти в два раза выросли мобильный интернет-трафик и количество посетителей. Такие данные получили специалисты «МегаФона» по итогам 11–12 ноября.
Наибольший интерес интернет-пользователей вызвали маркетплейсы. Наибольший прирост покупателей можно было увидеть на AliExpress — аудитория маркетплейса в период акции увеличилась более чем на 83% по сравнению со средним днём ноября, на втором месте Wildberries — у него плюс 43%, а замыкает тройку лидеров Ozon с приростом посетителей на 34%.
Чаще всего покупатели интересовались скидками на одежду и обувь, на втором месте — бытовая техника и электроника, дальше по популярности у интернет-пользователей следуют книги, строительные товары.
Если брать интернет-покупки в целом по России, то самыми активными ловцами скидок стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени и Воронежа.
Интересно, что высокий рост интереса к шопингу демонстрируют жители петербургских пригородов: Пушкина, Колпино и Сестрорецка — он вырос более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
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