Петербуржцы стали в два раза больше интересоваться онлайн-распродажами

Интерес петербуржцев ко Всемирному дню шопинга и онлайн-распродажам вырос по сравнению с прошлым годом — почти в два раза выросли мобильный интернет-трафик и количество посетителей. Такие данные получили специалисты «МегаФона» по итогам 11–12 ноября.

Наибольший интерес интернет-пользователей вызвали маркетплейсы. Наибольший прирост покупателей можно было увидеть на AliExpress — аудитория маркетплейса в период акции увеличилась более чем на 83% по сравнению со средним днём ноября, на втором месте Wildberries — у него плюс 43%, а замыкает тройку лидеров Ozon с приростом посетителей на 34%.