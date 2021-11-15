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Гаишник из Петербурга, подозреваемый в расстреле жены, стал фигурантом дела о покушении на убийство

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В ГСУ СК по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый — сотрудник ГИБДД, которого 15 ноября остановили на трассе после того, как он якобы выпустил несколько пуль в голову своей жены.

«По данным следствия, 15 ноября на лестничной площадке, расположенной в одном из домов по улице Коммунаров в Красносельском районе, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных длительных неприязненных отношений, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в голову своей супруге. Однако до конца свой преступный умысел он не довел, поскольку потерпевшая была госпитализирована в больницу, где ей оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейский задержан и в скором времени будет доставлен в Петербург. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (5)

ДуремарСПб.
Служить ворам немного чести.Каждый путинский полицейский преступник.
Dimitry Antonov
А в руках у жены, во время ссоры, ничего не было?
dragvs
Быстро поймали опасного преступника.
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