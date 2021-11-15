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Около 300 итальянцев поддержат свою сборную по баскетболу в Петербурге в матче квалификации ЧМ-2023 против России

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Приличный десант итальянских болельщиков ожидается в Петербурге на баскетбольном матче квалификации ЧМ-2023 Россия — Италия. Как стало известно «Фонтанке», около 300 итальянцев намерены посетить игру, которая пройдет в СК «Юбилейный» 26 ноября.

В продажу билеты на игру поступят 16-го числа. Купить их можно будет на сайте баскетбольного клуба «Зенит».

Отметим, для сборной России по баскетболу это будет первое выступление в официальных матчах в Санкт-Петербурге. 29 ноября там же, в «Юбилейном», национальная команда проведет еще одну игру квалификации ЧМ-2023 — против Исландии.

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Комментарии (2)

Static
Финны уже один раз поддержали.
efela
а они Спутником привились?
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