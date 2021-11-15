Около 300 итальянцев поддержат свою сборную по баскетболу в Петербурге в матче квалификации ЧМ-2023 против России

Приличный десант итальянских болельщиков ожидается в Петербурге на баскетбольном матче квалификации ЧМ-2023 Россия — Италия. Как стало известно «Фонтанке», около 300 итальянцев намерены посетить игру, которая пройдет в СК «Юбилейный» 26 ноября.



В продажу билеты на игру поступят 16-го числа. Купить их можно будет на сайте баскетбольного клуба «Зенит».



Отметим, для сборной России по баскетболу это будет первое выступление в официальных матчах в Санкт-Петербурге. 29 ноября там же, в «Юбилейном», национальная команда проведет еще одну игру квалификации ЧМ-2023 — против Исландии.

