Минздрав заявил о высокой эффективности QR-кодов: заболеваемость снижается

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,5%, выросли и темпы вакцинации — высокую эффективность показали QR-коды, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», — цитирует выступление Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом ТАСС 15 ноября.
Как рассказал министр, в России 1,2 млн пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Из них в стационарах только 246 тысяч, в тяжелом состоянии и на ИВЛ — более 7 тысяч.
Заболеваемость COVID-19 растет только в Амурской области, а максимальный рост госпитализаций пациентов с ковидом за неделю отмечается в Сахалинской, Тверской, Амурской, Саратовской областях.
По словам Мурашко, темпы вакцинации выросли на 6%, за неделю прививку получили более 3,2 миллиона человек. Темпы вакцинации пожилых россиян от ковида за семь дней увеличились на 14%. Ревакцинировались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» уже более 9 миллионов человек.