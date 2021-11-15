Минздрав заявил о высокой эффективности QR-кодов: заболеваемость снижается

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,5%, выросли и темпы вакцинации — высокую эффективность показали QR-коды, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», — цитирует выступление Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом ТАСС 15 ноября.



Как рассказал министр, в России 1,2 млн пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Из них в стационарах только 246 тысяч, в тяжелом состоянии и на ИВЛ — более 7 тысяч.

