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Минздрав заявил о высокой эффективности QR-кодов: заболеваемость снижается

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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,5%, выросли и темпы вакцинации — высокую эффективность показали QR-коды, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», — цитирует выступление Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом ТАСС 15 ноября.

Как рассказал министр, в России 1,2 млн пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Из них в стационарах только 246 тысяч, в тяжелом состоянии и на ИВЛ — более 7 тысяч.

Заболеваемость COVID-19 растет только в Амурской области, а максимальный рост госпитализаций пациентов с ковидом за неделю отмечается в Сахалинской, Тверской, Амурской, Саратовской областях.

По словам Мурашко, темпы вакцинации выросли на 6%, за неделю прививку получили более 3,2 миллиона человек. Темпы вакцинации пожилых россиян от ковида за семь дней увеличились на 14%. Ревакцинировались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» уже более 9 миллионов человек.

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Комментарии (19)

vader
В штате Юта в разрабатываются цифровые водительские права. Помимо собственно информации об умении водить автомобиль, они будут содержать иммунный статус, налоговую информацию, кредитную историю, выписки из банковских счетов, социальный рейтинг, а также информацию о том, как и за кого голосовал владелец документа. И это не фейк, к великому сожалению...
iphonedimona
QR-код, он такой, эффективнее прочих лекарствов будет...
Слова Лаврова вспомнились...
Static
Во раскудахтались. Эффект есть и это радует.
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