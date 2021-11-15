«Никак не разгонит инфляцию». Глава ЦБ назвала условия для внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль начнут тестировать в России в начале 2022 года. Об этом 15 ноября сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.



«Мы предполагаем прототип в начале следующего года иметь, потом тестировать как минимум год, может быть, еще больше придется тестировать, смотреть, как он и где работает, только после этого [внедрять]», — цитирует главу Банка России «Интерфакс».



Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль появится в обороте, только когда будет налажена его конвертация из наличной формы из расчёта один к одному.