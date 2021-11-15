«Никак не разгонит инфляцию». Глава ЦБ назвала условия для внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль начнут тестировать в России в начале 2022 года. Об этом 15 ноября сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
«Мы предполагаем прототип в начале следующего года иметь, потом тестировать как минимум год, может быть, еще больше придется тестировать, смотреть, как он и где работает, только после этого [внедрять]», — цитирует главу Банка России «Интерфакс».
Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль появится в обороте, только когда будет налажена его конвертация из наличной формы из расчёта один к одному.
«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно, только когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите, легко переводятся из наличной [формы] в цифровую, в безналичную, только один к одному и только при этих условиях. Это должен быть настоящий, полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — пояснила Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов о рисках введения цифрового рубля.
Глава ЦБ подчеркнула, что появление новой формы рубля не должно повлиять на инфляцию в России.
«Мы исходим из того, что введение цифрового рубля никак не разгонит инфляцию, не повлияет на инфляцию, — добавила глава ЦБ. — Задача в том, чтобы цифровой рубль помог сделать транзакции дешевле. Технологии сейчас позволяют сделать. И для нас это будет критерием успеха, а не объем цифровых рублей».
В июне ЦБ сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Разработку прототипа платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года. Банк России публично заговорил о цифровом рубле осенью 2020 года. Предполагается, что граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.