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«Никак не разгонит инфляцию». Глава ЦБ назвала условия для внедрения цифрового рубля

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Цифровой рубль начнут тестировать в России в начале 2022 года. Об этом 15 ноября сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Мы предполагаем прототип в начале следующего года иметь, потом тестировать как минимум год, может быть, еще больше придется тестировать, смотреть, как он и где работает, только после этого [внедрять]», — цитирует главу Банка России «Интерфакс».

Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль появится в обороте, только когда будет налажена его конвертация из наличной формы из расчёта один к одному.

Фото: скриншот YouTube
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«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно, только когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите, легко переводятся из наличной [формы] в цифровую, в безналичную, только один к одному и только при этих условиях. Это должен быть настоящий, полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — пояснила Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов о рисках введения цифрового рубля.

Глава ЦБ подчеркнула, что появление новой формы рубля не должно повлиять на инфляцию в России.

«Мы исходим из того, что введение цифрового рубля никак не разгонит инфляцию, не повлияет на инфляцию, — добавила глава ЦБ. — Задача в том, чтобы цифровой рубль помог сделать транзакции дешевле. Технологии сейчас позволяют сделать. И для нас это будет критерием успеха, а не объем цифровых рублей».

В июне ЦБ сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Разработку прототипа платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года. Банк России публично заговорил о цифровом рубле осенью 2020 года. Предполагается, что граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

Фото: скриншот YouTube

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Комментарии (3)

dragvs
Это полнейший неадекват. Процентов на остаток не будет. Гипотеза ЦБ такова: вы едете в темную глушь, где по какой-то причине еще не принимают банковские карты и переводы. И вот там у вас "с радостью" примут цифровой рубль, который вы якобы зарезервировали и каким-то образом передадите эти байтики с телефона в режиме оффлайн.
ДуремарСПб.
Будущая з/к вещает.Не хочется в тюрьму
dragvs
Смысл? ЦБ похоже просто хочет на себе завязать всю инфраструктуру электронных переводов, в остальном это какая-то ерунда. Плюс еще необходимо жестко контролировать оборот наличности при обменах, т.к. обмен 1 к 1 и суммарный объем рублевой массы обязан оставаться таким же. Т.е. банки должны будут возвращать ЦБ рублевую массу за "цифровые рубли". Чем плохи текущие электронные переводы никто не знает.
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