В России начался конкурс по отбору социальной рекламы для бесплатного размещения в Сети

Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы начала 15 ноября автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»). Заявки могут разместить некоммерческие организации до 7 декабря на специальном сайте.

Победителям с февраля 2022 года будут доступны федеральные рекламные кампании на «Яндексе», VK Group и Rambler Group, сообщает пресс-служба АНО. При этом в организации подчеркнули, что использовать будут только готовые материалы, а производством рекламы должны будут заниматься заявители.



От участников требуется предоставить раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Проекты будут приниматься по темам поддержки людей с ограниченными возможностями, поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержки пожилых, развития и поддержки паллиативной помощи, профилактике социального сиротства и домашнего насилия и др.

На первом этапе конкурса эксперты оценят масштаб и значимость представленного проекта, его ориентированность на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером.

Окончательно финалистов выберет комиссия по отбору проектов социальной рекламы. После этого АНО «ИРИ» направит победителям медиаплан для подготовки финальных рекламных материалов (баннеры, текстово-графические блоки, видео), которые необходимо предоставить в течение 2–3 недель. Нарушение сроков повлечет расторжение договора и отказ от проведения рекламной кампании.

