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В России начался конкурс по отбору социальной рекламы для бесплатного размещения в Сети

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Прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы начала 15 ноября автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»). Заявки могут разместить некоммерческие организации до 7 декабря на специальном сайте.

Победителям с февраля 2022 года будут доступны федеральные рекламные кампании на «Яндексе», VK Group и Rambler Group, сообщает пресс-служба АНО. При этом в организации подчеркнули, что использовать будут только готовые материалы, а производством рекламы должны будут заниматься заявители.

От участников требуется предоставить раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Проекты будут приниматься по темам поддержки людей с ограниченными возможностями, поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержки пожилых, развития и поддержки паллиативной помощи, профилактике социального сиротства и домашнего насилия и др.

На первом этапе конкурса эксперты оценят масштаб и значимость представленного проекта, его ориентированность на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером.

Окончательно финалистов выберет комиссия по отбору проектов социальной рекламы. После этого АНО «ИРИ» направит победителям медиаплан для подготовки финальных рекламных материалов (баннеры, текстово-графические блоки, видео), которые необходимо предоставить в течение 2–3 недель. Нарушение сроков повлечет расторжение договора и отказ от проведения рекламной кампании.

«Для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках. При этом мы самостоятельно проведем оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберем необходимые форматы размещения, произведем размещение рекламной кампании в Сети», — рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета по социальной рекламе Андрей Воронков.

Согласно принятым летом этого года нормам закона «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы.

В 2020 году крупнейшие интернет-площадки России — «Яндекс», Mail.ru Group (в настоящее время VK Group) и Rambler Group, а также АНО «ИРИ» и Общественная палата РФ подписали меморандум о социальной рекламе.

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