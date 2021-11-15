В Смольном не верят в возможность расселить все коммуналки Петербурга

В Петербурге невозможно полностью расселить все коммунальные квартиры, так как горожане сознательно приобретают комнаты в таком жилье в инвестиционных целях. Об этом на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета 15 ноября заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.



«Мы вопрос анализировали. Мы видим, что на самом деле экономика такова, что расселить все коммунальные квартиры в существующих экономических условиях в принципе нереально. Потому что в городе складывается такая ситуация, что покупать, инвестировать в комнату в коммунальной квартире выгоднее, чем покупать студию, и исходя из этого будет всегда находиться достаточно много людей, которые именно в инвестиционных целях в эти квартиры вкладываются. И расселять этих людей, когда они приняли взвешенное решение о приобретении этих коммуналок, за счет бюджета — это совершенная дикость. Поэтому мы их не расселим никогда», — констатировал чиновник.

