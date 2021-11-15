FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Смольном не верят в возможность расселить все коммуналки Петербурга

11
Печать

В Петербурге невозможно полностью расселить все коммунальные квартиры, так как горожане сознательно приобретают комнаты в таком жилье в инвестиционных целях. Об этом на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета 15 ноября заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

«Мы вопрос анализировали. Мы видим, что на самом деле экономика такова, что расселить все коммунальные квартиры в существующих экономических условиях в принципе нереально. Потому что в городе складывается такая ситуация, что покупать, инвестировать в комнату в коммунальной квартире выгоднее, чем покупать студию, и исходя из этого будет всегда находиться достаточно много людей, которые именно в инвестиционных целях в эти квартиры вкладываются. И расселять этих людей, когда они приняли взвешенное решение о приобретении этих коммуналок, за счет бюджета — это совершенная дикость. Поэтому мы их не расселим никогда», — констатировал чиновник.

Фракция партии «Яблоко» предложила добавить 2,1 млрд рублей на расселение коммунальных квартир для увеличения темпов реализации программы в рамках поправки к законопроекту о бюджете на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы. Представители Смольного не поддержали это предложение, против проголосовали и члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский посчитал, что с учетом объемов финансирования и количества коммуналок в городе их расселение займет порядка 40 лет.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

SWd
По молодости целенаправленно снимал несколько лет комнату в нормальной коммуналке с нормальными соседями. Это дешевле, чем снимать студию В Кудрово, Мурино, Шушурах или на Парнасе, не надо ехать полтора часа с работы на работу, все в пешей или велодоступности Выходишь из нормальной парадной, а вокруг тебя - красота. Немного скучаю иногда по этому всему.
Лера2020
Странная забота, а зачем тогда в новостройках коммуналки делают?
f0ntan
Чиновники явно лукавят: покупающие коммуналки для инвестцелей расселяют жильцов коммуналок и делают в расселенных коммуналках ремонт, чтобы там уже были отдельные квартиры, пусть по площади небольшие, которые можно сдавать. Поэтому что тут уже чиновникам расселять? Новые владельцы этих квартир уже сами расселили жильцов коммуналок. А новые жильцы живут уже не в отдельных квартирах
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний