В Смольном не верят в возможность расселить все коммуналки Петербурга

В Петербурге невозможно полностью расселить все коммунальные квартиры, так как горожане сознательно приобретают комнаты в таком жилье в инвестиционных целях. Об этом на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета 15 ноября заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.
«Мы вопрос анализировали. Мы видим, что на самом деле экономика такова, что расселить все коммунальные квартиры в существующих экономических условиях в принципе нереально. Потому что в городе складывается такая ситуация, что покупать, инвестировать в комнату в коммунальной квартире выгоднее, чем покупать студию, и исходя из этого будет всегда находиться достаточно много людей, которые именно в инвестиционных целях в эти квартиры вкладываются. И расселять этих людей, когда они приняли взвешенное решение о приобретении этих коммуналок, за счет бюджета — это совершенная дикость. Поэтому мы их не расселим никогда», — констатировал чиновник.
Фракция партии «Яблоко» предложила добавить 2,1 млрд рублей на расселение коммунальных квартир для увеличения темпов реализации программы в рамках поправки к законопроекту о бюджете на 2022-й и плановые 2023 и 2024 годы. Представители Смольного не поддержали это предложение, против проголосовали и члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа.
Депутат от «Яблока» Борис Вишневский посчитал, что с учетом объемов финансирования и количества коммуналок в городе их расселение займет порядка 40 лет.