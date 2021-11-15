На проспекте Стачек «Газель» въехала в троллейбус с пассажирами

На проспекте Стачек, вблизи сада Девятого Января в Петербурге, «Газель» въехала в троллейбус. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».



«Была в этот момент в троллейбусе. Никто не пострадал. Все живы», — написала очевидица 15 ноября. Судя по опубликованным ею фотографиям, из-за удара треснуло левое стекло транспортного средства.