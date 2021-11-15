На проспекте Стачек «Газель» въехала в троллейбус с пассажирами

На проспекте Стачек, вблизи сада Девятого Января в Петербурге, «Газель» въехала в троллейбус. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
«Была в этот момент в троллейбусе. Никто не пострадал. Все живы», — написала очевидица 15 ноября. Судя по опубликованным ею фотографиям, из-за удара треснуло левое стекло транспортного средства.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 13:48.
«"Газель" при повороте из второго ряда не пропустила троллейбус и ударила правым передним углом в левый борт троллейбуса. В салоне троллейбуса разбито два стекла. Пострадавших нет. ДТП не мешает движению транспорта», — отметили на предприятии.
Судя по данным «Яндекса», на участке около места аварии растянулась небольшая пробка от дома № 26 до начала проспекта Стачек.