FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

На проспекте Стачек «Газель» въехала в троллейбус с пассажирами

0
Печать

На проспекте Стачек, вблизи сада Девятого Января в Петербурге, «Газель» въехала в троллейбус. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«Была в этот момент в троллейбусе. Никто не пострадал. Все живы», — написала очевидица 15 ноября. Судя по опубликованным ею фотографиям, из-за удара треснуло левое стекло транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 13:48.

«"Газель" при повороте из второго ряда не пропустила троллейбус и ударила правым передним углом в левый борт троллейбуса. В салоне троллейбуса разбито два стекла. Пострадавших нет. ДТП не мешает движению транспорта», — отметили на предприятии.

Судя по данным «Яндекса», на участке около места аварии растянулась небольшая пробка от дома № 26 до начала проспекта Стачек.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний