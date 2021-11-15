Как следует из эпидемиологической справки от 15 ноября, на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся
За минувшие сутки первично привили
В больницах Петербурга осталось меньше 7500 больных коронавирусом
Число больных в коронавирусных стационарах Петербурга снижается, следует из статистики Смольного. Количество свободных коек начало увеличиваться после нерабочих дней.
Как следует из эпидемиологической справки от 15 ноября, на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся
За минувшие сутки первично привили
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