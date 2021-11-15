В больницах Петербурга осталось меньше 7500 больных коронавирусом

Как следует из эпидемиологической справки от 15 ноября, на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся 7 498 человек. Еще недавно их число приближалось к 8 000 . За минувшие сутки поступили 284 новых больных. Выписали 149. Еще 722 человека находятся в реанимации, а 371 подключен к ИВЛ. Кроме того, 40 037 петербуржцев лечатся от коронавируса амбулаторно.



За минувшие сутки первично привили 8 114 человек. Закончили цикл 6 878 . А всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,02 млн жителей Петербурга. В запасе еще 596 тысяч доз вакцины.

