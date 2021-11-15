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Руководитель «Автодора»: к 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать, не остановившись ни на одном светофоре

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Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что к 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать, не остановившись ни на одном светофоре. Об этом он рассказал на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 15 ноября.

«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем», — отметил Петушенко, которого цитирует официальный сайт Кремля.

На встрече с руководителем «Автодора» Путин также призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции во всем мире.

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Комментарии (12)

f0ntan
Все эти обходы и путепроводы теперь строиться будут только платными
Abzac
Но на каждом шлагбауме нужно будет показывать QR-код...
Ayrton Senna
дадада. Очередные обещалки. Рогозин вон каждый год обещает на луну миссию пилотируемую отправить. Если его обещания сбывались бы, мы на луне уже город построили бы. Да что рогозин...
Верховный 20 лет уже обещает...И пенсионный возраст обещал не поднимать и цены на бензин и террористов "мочить в сортире" ... а сам tалибaн уже вычеркнул из списка террористов, бензин каждый день дороже и дороже, возраст пенсионный подняли.... Вы цены на билеты сделайте адекватные и чаще рейсы на наш юг пускайте, тогда и дорог не надо будет строить. Ибо при строительстве этой дороги, 2\3 ее бюджета будет по традиции украдено, знаем мы это всё..
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