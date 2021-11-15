Руководитель «Автодора»: к 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать, не остановившись ни на одном светофоре

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что к 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет доехать, не остановившись ни на одном светофоре. Об этом он рассказал на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 15 ноября.



«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем», — отметил Петушенко, которого цитирует официальный сайт Кремля.

