Петербурженка отбивала у соседки пиццу с ножом. В суде решат, каким будет её рацион на ближайшую пару лет

Дело о нападении жительницы Приморского района на соседку из-за пиццы передано в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 15 ноября, конфликт между двумя жительницами дома на Плесецкой улице произошел 28 сентября 2021 года. Одна из них, 39-летняя, заказала домой пиццу, но не дождалась её. На претензии клиента служба доставки рассказала, что курьер передал заказ в другую квартиру по ошибке. Когда петербурженка пришла за пиццей к соседке, та отказалась её возвращать. Голод и гнев толкнули женщину на конфликт. В ответ сытая соседка ринулась в кулачный бой, который она усилила еще и ножом. Также, как указывает надзорное ведомство, счастливая обладательница чужой пиццы кричала, что убьет соседку.
Конфликт разнял приехавший на вызов наряд. Было возбуждено два уголовных дела — по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и по статье «Угроза убийством». По обеим статьям предусмотрены санкции от штрафа и обязательных работ до реального срока до двух лет.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.