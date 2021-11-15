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Петербурженка отбивала у соседки пиццу с ножом. В суде решат, каким будет её рацион на ближайшую пару лет

Петербургский суд рассмотрит дело о пицце, доставленной не по адресу

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Дело о нападении жительницы Приморского района на соседку из-за пиццы передано в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 15 ноября, конфликт между двумя жительницами дома на Плесецкой улице произошел 28 сентября 2021 года. Одна из них, 39-летняя, заказала домой пиццу, но не дождалась её. На претензии клиента служба доставки рассказала, что курьер передал заказ в другую квартиру по ошибке. Когда петербурженка пришла за пиццей к соседке, та отказалась её возвращать. Голод и гнев толкнули женщину на конфликт. В ответ сытая соседка ринулась в кулачный бой, который она усилила еще и ножом. Также, как указывает надзорное ведомство, счастливая обладательница чужой пиццы кричала, что убьет соседку.

Конфликт разнял приехавший на вызов наряд. Было возбуждено два уголовных дела — по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и по статье «Угроза убийством». По обеим статьям предусмотрены санкции от штрафа и обязательных работ до реального срока до двух лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (12)

Abzac
У меня два вопроса. 1) Оно того стоило? 2) Пицца-то хоть понравилась?
>.<
blackcatwhitecat
Странные люди. Зачем куда то ходить, не тому отдали заказ - проблема ресторана, может, курьер соврал.
Pilat
Раньше убивали за кусок хлеба, теперь за пиццу.
Прогресс однако.
Приятно, что мы становимся более цивилизованными.
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