Президент ОКР рассказал, как будет выглядеть форма российской команды на Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова 15 ноября сообщает ТАСС.



«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег», — заявил Поздняков.



Концепция формы, отметил президент Олимпийского комитета России, будет схожа с той, которую российские спортсмены имели в Токио: на ней будет присутствовать эмблема ОКР, а также все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике.

