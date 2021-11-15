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Президент ОКР рассказал, как будет выглядеть форма российской команды на Олимпиаде в Пекине

МОК согласовал форму российских олимпийцев на Играх-2022

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Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова 15 ноября сообщает ТАСС.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег», — заявил Поздняков.

Концепция формы, отметил президент Олимпийского комитета России, будет схожа с той, которую российские спортсмены имели в Токио: на ней будет присутствовать эмблема ОКР, а также все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике.

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Комментарии (1)

aprahka
Все,что происходит последние 30 лет со спортом.Можно назвать одним словом.Позорище.
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