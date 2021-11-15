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Visa обнулит комиссию на переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa вслед за Mastercard отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 года. Сообщение об этом компания разослала российским банкам.

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Как сообщили в Visa 15 ноября изданию «Коммерсантъ», расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важнейших направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

Сегодня банки платят комиссию интерчейндж 3 рубля и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. При этом сами кредитные организации, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода. Банки сами регулируют эту комиссию. Они могут сохранить свои тарифы даже после обнуления платежей в адрес Visa, отметили в компании.

По мнению участников рынка, Visa пытается составить конкуренцию на рынке переводов российской Системе быстрых платежей ЦБ, доля которой заметно растет. В третьем квартале 2021 года граждане перевели через нее почти 1,4 трлн рублей, и ежеквартальный рост составляет 30–40%, а в четвертом квартале эта цифра может приблизиться к 2 трлн рублей, отмечает издание.

У Mastercard уже нулевая комиссия. Когда обе платежные системы уберут комиссии, свою тарифную политику могут изменить и банки, считают эксперты. Идею достаточно подхватить одному-двум банкам — ведущим игрокам на рынке денежных переводов, полагает эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин. При этом он отмечает, что комиссии платежных систем составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, взимаемого банками с клиента.

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Комментарии (1)

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Сбер вряд ли изменит комиссию. Они дерут клиентов в три шкуры.
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