Visa обнулит комиссию на переводы с карты на карту по номеру телефона

Как сообщили в Visa 15 ноября изданию «Коммерсантъ», расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важнейших направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».
Сегодня банки платят комиссию интерчейндж 3 рубля и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. При этом сами кредитные организации, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода. Банки сами регулируют эту комиссию. Они могут сохранить свои тарифы даже после обнуления платежей в адрес Visa, отметили в компании.
По мнению участников рынка, Visa пытается составить конкуренцию на рынке переводов российской Системе быстрых платежей ЦБ, доля которой заметно растет. В третьем квартале 2021 года граждане перевели через нее почти 1,4 трлн рублей, и ежеквартальный рост составляет 30–40%, а в четвертом квартале эта цифра может приблизиться к 2 трлн рублей, отмечает издание.
У Mastercard уже нулевая комиссия. Когда обе платежные системы уберут комиссии, свою тарифную политику могут изменить и банки, считают эксперты. Идею достаточно подхватить одному-двум банкам — ведущим игрокам на рынке денежных переводов, полагает эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин. При этом он отмечает, что комиссии платежных систем составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, взимаемого банками с клиента.