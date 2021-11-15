Visa обнулит комиссию на переводы с карты на карту по номеру телефона

Как сообщили в Visa 15 ноября изданию «Коммерсантъ», расширение использования сервиса переводов с карты на карту — одно из важнейших направлений бизнеса в России, для развития которого предполагается «ведение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».



Сегодня банки платят комиссию интерчейндж 3 рубля и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. При этом сами кредитные организации, как правило, берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода. Банки сами регулируют эту комиссию. Они могут сохранить свои тарифы даже после обнуления платежей в адрес Visa, отметили в компании.

