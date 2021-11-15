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В Янино каршеринг принимает грязевые ванны, лежа на крыше

Грязный перевернутый автомобиль каршеринга заметили жители Петербурга утром 15 ноября. Свою аренду водитель завершил в канаве.

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Фото перевертыша появилось в соцсетях. Судя по кадрам, водителю и пассажирам, если таковые имелись, пришлось десантироваться в мутную воду. Об их судьбе ничего не известно.

Ровно неделю назад еще один брошенный каршеринг заметили на Дальневосточном. Машина нашла канаву на огороженной территории.

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