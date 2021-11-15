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Основатель группы «Ногу свело» и его жена попали в больницу с ожогами глаз

Одного из основателей группы «Ногу свело» Антона Якомульского обстреляли на Пресненском Валу из газового пистолета

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Помощь медиков потребовалась Якомульскому и его супруге после конфликта в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС 15 ноября, накануне вечером в одну из больниц Москвы доставили сооснователя группы «Ногу свело» 52-летнего Якомульского и его 44-летнюю супругу. Врачи зафиксировали у пациентов ожоги глаз.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что около трех ночи 13 ноября семейную пару обстрелял неизвестный из газового пистолета.

Как сообщил СМИ сам пострадавший, к его жене на улице прицепился какой-то мужчина. После того, как Якомульский заступился за супругу, ему выстрелили в лицо газом.

После инцидента проводится проверка.

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Комментарии (3)

iigaza
Группа "Ногу свело" есть гуано российскаго разливу.
Alex000
Ковид?
orlovandrei1986
3 часа ночи? а чё людям не спится?
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