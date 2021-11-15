Основатель группы «Ногу свело» и его жена попали в больницу с ожогами глаз

Помощь медиков потребовалась Якомульскому и его супруге после конфликта в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС 15 ноября, накануне вечером в одну из больниц Москвы доставили сооснователя группы «Ногу свело» 52-летнего Якомульского и его 44-летнюю супругу. Врачи зафиксировали у пациентов ожоги глаз.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что около трех ночи 13 ноября семейную пару обстрелял неизвестный из газового пистолета.



Как сообщил СМИ сам пострадавший, к его жене на улице прицепился какой-то мужчина. После того, как Якомульский заступился за супругу, ему выстрелили в лицо газом.