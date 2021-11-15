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Житель Луги рассмотрел с балкона, как его сосед тащит ковер с трупом в сарай

Страдающий от бессонницы обладатель отличного зрения из Луги рассмотрел, как его сосед в ночи тащит труп, и сообщил об этом в полицию.

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Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне в пятом часу вечера в дежурную часть главка полиции позвонил житель Ленобласти и рассказал, как в четыре утра видел странное под окном. Его сосед со второго этажа тащил в сарай что-то, завернутое в ковер, — что-то, что очень напоминало тело. На улицу Солецкую тут же выехала полиция.

Было установлено, что в ночь на воскресенье в съемной квартире выпивали двое — 40-летний лужанин и его 38-летняя сожительница. Как обычно бывает в таких случаях, пара начала ссориться. Словесная перепалка привела к тому, что мужчина схватился за нож и всадил его в живот своей возлюбленной. Смерть наступила в квартире. Тогда предполагаемый убийца завернул тело в ковер и вынес в сарай у дома.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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