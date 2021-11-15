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Привитых «Спутником V» будут пускать в Израиль «без недоразумений»

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Власти Израиля приняли решение о допуске в страну вакцинированных российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».

«Въезд туристов, вакцинированных «Спутником», станет возможен начиная с 1.12.21», — цитирует 15 ноября заявление министерства туризма страны РИА Новости.

В ведомстве ответили, что России и Израилю еще необходимо синхронизировать системы, а также оговорить юридические формулировки. Механизм въезда вакцинированных российским препаратом «будет работать без недоразумений».

Израиль признает «Спутник V» с 15 ноября.

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Комментарии (6)

Kilrathi
"Привитых Спутником V будут пускать в Израиль без недоразумений"
Желающим провезти на территорию Израиля недоразумения просьба выбирать другие вакцины ;)
Athair
Ждем подрыва тухесов у антиваксеров и русофобов? :)
chip1
Ну все, победа! дядя Изя наконец то обнимет своего племянника Симу!))
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