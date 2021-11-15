Власти Израиля приняли решение о допуске в страну вакцинированных российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».
«Въезд туристов, вакцинированных «Спутником», станет возможен начиная с 1.12.21», — цитирует 15 ноября заявление министерства туризма страны РИА Новости.
В ведомстве ответили, что России и Израилю еще необходимо синхронизировать системы, а также оговорить юридические формулировки. Механизм въезда вакцинированных российским препаратом «будет работать без недоразумений».
Израиль признает «Спутник V» с 15 ноября.
Привитых «Спутником V» будут пускать в Израиль «без недоразумений»
Власти Израиля приняли решение о допуске в страну вакцинированных российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».