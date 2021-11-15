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Три человека, в том числе 10-летняя, пострадали в массовом ДТП на дамбе

Подросток был госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на КАД

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Десятилетнюю девочку увезли в больницу после ДТП на дамбе.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, столкновение трех транспортных средств произошло на 121-м километре КАД накануне около шести вечера. По предварительной информации, 71-летний водитель на «Хендэ Солярисе» сначала врезался в стоящий на аварийке в правом ряду «Форд Транзит». После этого легковушку выкинуло во второй ряд, где она столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес Акрос» с полуприцепом с тверскими номерами.

В результате аварии скорая увезла в детскую больницу № 2 10-летнюю пассажирку легковушки. Водителя «Хендэ» медики осмотрели, но от госпитализации он отказался. Незначительные травмы получила и 55-летняя пассажирка «Форда Транзита». Но она после осмотра медиками на месте ехать в стационар также отказалась.

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (3)

_13
А уж заголовок…
Вы своих детей как подзываете? «Эй ты, десятилетняя?»
_13
1. «Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, столкновение трех транспортных средства на 121 километре КАД накануне около шести вечера».
Пропущено слово «произошло»
2. «После этого легковушку выкинуло во второй ряд, где ОН столкнулся…»
Не он, а она (легковушка)
3. «В результате аварии скорая увезлИ в детскую больницу…»
Не увезлИ, а увезлА (скорая).

«Фъ», у вас редакторами и корреспондентами работают мигранты?!!
Читать стало неприятно: куча ошибок в большинстве текстов и ещё большая куча (именно куча) рекламы.
VF812
Тупло, 10-летняя кто? Сестра твоя?
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