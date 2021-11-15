Три человека, в том числе 10-летняя, пострадали в массовом ДТП на дамбе

Десятилетнюю девочку увезли в больницу после ДТП на дамбе.
Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, столкновение трех транспортных средств произошло на 121-м километре КАД накануне около шести вечера. По предварительной информации, 71-летний водитель на «Хендэ Солярисе» сначала врезался в стоящий на аварийке в правом ряду «Форд Транзит». После этого легковушку выкинуло во второй ряд, где она столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мерседес Акрос» с полуприцепом с тверскими номерами.
В результате аварии скорая увезла в детскую больницу
По факту ДТП проводится проверка.