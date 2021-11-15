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Прокуратура и СК проверяют информацию о смерти ребенка с СМА из-за нехватки лекарств

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Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества обеспечения малолетнего ребенка медицинским препаратом от СМА.

Как сообщает надзорное ведомство 15 ноября, ранее в СМИ появилась информация о том, что 6-летний ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) умер из-за нехватки лекарственных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам».

В прокуратуре пообещали проверить соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценить полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медпомощи и своевременность назначения терапии при СМА.

Свою доследственную проверку также организовал Следственный комитет по Новосибирской области.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Ребенка жалко, родителей жалко, только конкретно этот ребенок не мог умереть от того, что ему не укололи вотпрямщаяс Спинразу. Это не "скорая помощь", препарат не останавливает развитие болезни, не вылечивает раз и навсегда - лишь тормозит процесс, и не возвращает утраченные функции. То есть, если ребенок умер от СМА, значит, болен давно и болезнь зашла далеко - параличи всего, чего можно, на ИВЛ и пр., то это уже никуда не денется(( А спинразу-то колоть только-только начали. Отмучился, несчастный(((
266138465
Путин же обещал, что сборы от повышенного до 15 % НДФЛ пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. Как так, опять соврал?
265957710
Обыкновенный фашизм. СК опомнись!
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