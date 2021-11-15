Прокуратура и СК проверяют информацию о смерти ребенка с СМА из-за нехватки лекарств

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества обеспечения малолетнего ребенка медицинским препаратом от СМА.



Как сообщает надзорное ведомство 15 ноября, ранее в СМИ появилась информация о том, что 6-летний ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) умер из-за нехватки лекарственных препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам».



В прокуратуре пообещали проверить соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценить полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медпомощи и своевременность назначения терапии при СМА.

