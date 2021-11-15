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Многодетная петербурженка признана самой красивой замужней женщиной в мире

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Жительница Петербурга, мать троих детей Ксения Давыдова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Top of the World 2021. В конкурсной программе на звание самой красивой замужней женщины в мире она смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении, сообщает официальный сайт конкурса.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», по образованию Давыдова является специалистом по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности, организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, попавшим в сложную ситуацию. Кроме этого, она выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Петербурга.

Как рассказала сама Ксения Давыдова, участвовать в конкурсе она решила потому, что хотела представлять странув благотворительных и экологических проектах международного уровня.

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Комментарии (1)

Litl_m
Странный выбор, мой взгляд на ней даже не остановился бы.
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