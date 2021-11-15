Три варианта: вирусолог назвал самый плохой для человечества сценарий развития коронавируса

Пути дальнейшей эволюции коронавируса SARS-CoV-2 можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов. Как и они, он постоянно мутирует. В итоге сценария может быть три, рассказал в интервью радио Sputnik 15 ноября специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.



«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — сообщил Жемчугов.

