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СМИ: Более 16 млн корпоративных номеров могут отключить в России с 1 декабря

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С 1 декабря в России могут быть отключены более половины корпоративных номеров. Это произойдет из-за несоблюдения закона о «серых» sim-картах, пишет 15 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года необходимо вносить в ЕСИА данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров нужно зарегистрировать до 1 декабря. В ином случае оказание услуг, начиная c этой даты, будет приостановлено.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА.

На данный момент в РФ, по данным издания, действуют около 32 млн корпоративных sim-карт.

Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале госуслуг, при этом многие из них не знают, что могут быть отключены, если не внесут сведения.

Между тем в Минцифры изданию сообщили, что «регистрация sim-карт проходит по графику», корпоративные абоненты получают от «министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».

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Комментарии (1)

O-o!
Сейчас большинство организаций и предприятий , следуя невменяемой моде, ввели собственную внутреннюю сеть городских телефонов, оставив маленькую лазейку для контактов извне - пару-тройку телефонов колл-центра с по-разному адекватными операторами. В 90 процентов случаев, чтобы достучаться до кого-либо по даже рабочему вопросу, надо убить тучу времени. Поэтому спасали корпоративные мобильные телефоны, чаще всего являющиеся "переходящим красным знаменем" рабочего места, замещая роль "безвременно погибшего" городского телефона. Далее строго по Лаврову "..., ..."! На кого их регистрировать? Перефразируя: О времена.... О власти!
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