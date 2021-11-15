СМИ: Более 16 млн корпоративных номеров могут отключить в России с 1 декабря

Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года необходимо вносить в ЕСИА данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров нужно зарегистрировать до 1 декабря. В ином случае оказание услуг, начиная c этой даты, будет приостановлено.

С 1 декабря в России могут быть отключены более половины корпоративных номеров. Это произойдет из-за несоблюдения закона о «серых» sim-картах, пишет 15 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА.



На данный момент в РФ, по данным издания, действуют около 32 млн корпоративных sim-карт.



Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале госуслуг, при этом многие из них не знают, что могут быть отключены, если не внесут сведения.



Между тем в Минцифры изданию сообщили, что «регистрация sim-карт проходит по графику», корпоративные абоненты получают от «министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание».

