Землетрясение в Ираке на видео: самосвалы трясёт, водители нервничают, глядя на приближающийся оползень

В результате землетрясения, произошедшего в иранской провинции Хормозган 14 ноября, пострадали около 70 человек, как минимум один человек погиб. В больницы доставлены 22 раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Jamaran.



Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал два толчка на юге Ирана с магнитудами 6,0 и 6,3. Эпицентры располагались приблизительно в 60 километрах от портового города Бендер-Аббас с населением около 352 тысяч человек.