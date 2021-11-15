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Землетрясение в Ираке на видео: самосвалы трясёт, водители нервничают, глядя на приближающийся оползень

В Иране из-за землетрясения пострадали около 70 человек

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В результате землетрясения, произошедшего в иранской провинции Хормозган 14 ноября, пострадали около 70 человек, как минимум один человек погиб. В больницы доставлены 22 раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Jamaran.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал два толчка на юге Ирана с магнитудами 6,0 и 6,3. Эпицентры располагались приблизительно в 60 километрах от портового города Бендер-Аббас с населением около 352 тысяч человек.

Землетрясение спровоцировало оползень — он сошел с горы Гну в сторону автомобильной дороги.

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