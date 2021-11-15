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Призыв найти работу для петербуржца закончился пробитой головой. Обидчики сбежали до приезда полиции

Полицию и медиков вызвали на Фермское шоссе

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Компания из трёх приятелей и случайного знакомого поспорила о том, как надо зарабатывать на жизнь. Полиции пока доступна только версия потерпевшего.

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Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 ноября медики и полицейские приехали на вызов после крика: «Помогите, убивают» к дому 32 по Фермскому шоссе. Обе службы отреагировали быстро, но застать в посуточно арендованной квартире смогли только потерпевшего. У него серьезная травма головы, однако пересказать вечерние события он оказался в состоянии.

По его словам, незадолго до драки он ужинал шавермой рядом со станцией метро «Удельная». Своё общество ему предложила компания из трёх молодых людей. Подружившись, все четверо отправились продолжать вечер на арендованную квартиру. В какой-то момент разговор зашёл о пополнении кошелька одного из приятелей за счёт родственников. Приглашённый гость поинтересовался, а не лучше ли самому зарабатывать на жизнь, и вроде как даже предложил вакансию электросварщика. Такая перспектива была принята с усмешкой, что спровоцировало дальнейший конфликт. По версии потерпевшего, его пытались привязать к стулу и убеждали, что живым он из квартиры не выйдет.

По словам жителей дома, минимум двое из компании стремительно выбежали из парадной и бегом поторопились покинуть территорию жилого комплекса. Когда полиция приехала на место, в квартире обнаружили беспорядок, пятна крови и ратующего за честный труд петербуржца. Также рядом оказался владелец квартиры. Он живет в той же парадной и уже передал сотрудникам полиции данные арендатора.

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Комментарии (9)

Редиcка
Неужели есть отважные люди, которые ужинают шавермой у метро?
Денеб
Из жизни глубинного народа.....
hal9000
А че нормально..бандит к бабушке ночью подходит с ножом..бабуль гони бабло..а та -Чаво??..а тот -бабло говорю гони..а бабка как даст сумкой по башке. -Придурок..какое бабло..чудо гороховое ??..че толку ты у меня сейчас бабло заберешь потратишь и все...тебе нужна работа..нормальная работа с ежегодным отпуском с авансами ,отчисления в налоговоую и гарантированной пенсией..иди недоносок найди себе работу нормальную ..и сумкой сверху еще на получи..и с ноги на..
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