Призыв найти работу для петербуржца закончился пробитой головой. Обидчики сбежали до приезда полиции

Компания из трёх приятелей и случайного знакомого поспорила о том, как надо зарабатывать на жизнь. Полиции пока доступна только версия потерпевшего.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 ноября медики и полицейские приехали на вызов после крика: «Помогите, убивают» к дому 32 по Фермскому шоссе. Обе службы отреагировали быстро, но застать в посуточно арендованной квартире смогли только потерпевшего. У него серьезная травма головы, однако пересказать вечерние события он оказался в состоянии.

По его словам, незадолго до драки он ужинал шавермой рядом со станцией метро «Удельная». Своё общество ему предложила компания из трёх молодых людей. Подружившись, все четверо отправились продолжать вечер на арендованную квартиру. В какой-то момент разговор зашёл о пополнении кошелька одного из приятелей за счёт родственников. Приглашённый гость поинтересовался, а не лучше ли самому зарабатывать на жизнь, и вроде как даже предложил вакансию электросварщика. Такая перспектива была принята с усмешкой, что спровоцировало дальнейший конфликт. По версии потерпевшего, его пытались привязать к стулу и убеждали, что живым он из квартиры не выйдет.



По словам жителей дома, минимум двое из компании стремительно выбежали из парадной и бегом поторопились покинуть территорию жилого комплекса. Когда полиция приехала на место, в квартире обнаружили беспорядок, пятна крови и ратующего за честный труд петербуржца. Также рядом оказался владелец квартиры. Он живет в той же парадной и уже передал сотрудникам полиции данные арендатора.

