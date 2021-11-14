На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании

По словам председателя местного избиркома Снежины Ангеловой, 74-летняя пенсионерка воспользовалась устройством для машинного голосования. Она получила квитанцию, но внезапно передумала и попросила разрешения проголосовать повторно. Ей отказали. Тогда она вместо того, чтобы согласно регламенту отдать избиркому квитанцию, съела её. Такой поступок не предусмотрен избирательным законодательством.

Беспрецедентный казус случился 14 ноября на выборах в Софии, столице Болгарии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение, женщина съела документ.

«Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций её необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии», — рассказала Ангелова.



В Болгарии в воскресенье проходят третьи за год парламентские выборы, а также выборы президента страны. По данным exit poll, проведенного социологическим агентством «Маркет Линкс», в первом туре побеждает действующий президент Болгарии Румен Радев с 50,05% голосов избирателей.

