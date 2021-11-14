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На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании

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Беспрецедентный казус случился 14 ноября на выборах в Софии, столице Болгарии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение, женщина съела документ.

По словам председателя местного избиркома Снежины Ангеловой, 74-летняя пенсионерка воспользовалась устройством для машинного голосования. Она получила квитанцию, но внезапно передумала и попросила разрешения проголосовать повторно. Ей отказали. Тогда она вместо того, чтобы согласно регламенту отдать избиркому квитанцию, съела её. Такой поступок не предусмотрен избирательным законодательством.

«Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций её необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии», — рассказала Ангелова.

В Болгарии в воскресенье проходят третьи за год парламентские выборы, а также выборы президента страны. По данным exit poll, проведенного социологическим агентством «Маркет Линкс», в первом туре побеждает действующий президент Болгарии Румен Радев с 50,05% голосов избирателей.

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Комментарии (1)

07A
Надо немного подождать, все зависит от материала, может быть квитанция вернется пригодной для голосования!
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