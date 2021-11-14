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На комбинате в Липецке прогремел взрыв, обрушилась крыша

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На угольном складе Новолипецкого металлургического комбината воскресным вечером прогремел взрыв. Пострадала женщина.

Как передаёт РИА Новости, в результате взрыва в одном из цехов НЛМК в Липецке 14 ноября в 21:14 по всему периметру здания обрушилась кровля. Пострадал один рабочий — женщина. Её извлекли из-под завалов и госпитализировали. В обладминистрации агентству рассказали, что она находится в шоковом состоянии.

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После хлопка возникло возгорание. Его ликвидировали в течение 15 минут, сообщил РИА представитель компании.

Сначала предполагалось, что под завалами могут быть люди. Позже выяснилось, что это не так. «Информация о нахождении людей под завалами не подтвердилась. Поисково-спасательные работы завершены», — заявили в МЧС.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку. На место выехал прокурор Левобережного района Липецка.

Фото: Липецк LIVE

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Комментарии (3)

07A
Угольная пыль, зараза!
Serg_I
А нет версии о диверсии?
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