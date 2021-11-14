Шофёр в Хабаровском крае две недели живёт в грузовике, съехавшем в кювет

Дальнобойщик, съехавший с дороги в Хабаровском крае, полмесяца живёт в машине, так как не может вытащить её. Власти Дагестана, откуда мужчина родом, занялись его судьбой.



Как сообщает 14 ноября министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, ДТП около села Богородское произошло ещё 29 октября. На скользкой дороге тяжёлый грузовик развернуло и выкинуло в кювет: водитель по имени Рустам не справился с управлением.