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Шофёр в Хабаровском крае две недели живёт в грузовике, съехавшем в кювет

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Дальнобойщик, съехавший с дороги в Хабаровском крае, полмесяца живёт в машине, так как не может вытащить её. Власти Дагестана, откуда мужчина родом, занялись его судьбой.

Как сообщает 14 ноября министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, ДТП около села Богородское произошло ещё 29 октября. На скользкой дороге тяжёлый грузовик развернуло и выкинуло в кювет: водитель по имени Рустам не справился с управлением.

Фото: Фото minnacrd.ru
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Помочь ему не может ни работодатель, ни другие инстанции, в которые он обращался. Так, ГИБДД прислала бульдозер, который может вытащить машину только по частям. Рустам не согласился. С тех пор он остаётся в грузовике. Ему помогают местные жители.

«Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего», — отмечает пресс-служба министерства.

Вопрос довели до сведения Минтранса Хабаровского края. В ближайшее время проблему надеются решить.

Фото: Фото minnacrd.ru

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Комментарии (13)

263836471
Подробностей не хватает!
abdurahman
Такое вот "братство" дальнобоев. Если малыша подрезать или все ряды занять так герои. А тут...за рулем фур они обиженные остались.
hal9000
Че за бред??в смысле по частям вытащить??..мона поподробнее??
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