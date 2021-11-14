Шофёр в Хабаровском крае две недели живёт в грузовике, съехавшем в кювет

Дальнобойщик, съехавший с дороги в Хабаровском крае, полмесяца живёт в машине, так как не может вытащить её. Власти Дагестана, откуда мужчина родом, занялись его судьбой.
Как сообщает 14 ноября министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, ДТП около села Богородское произошло ещё 29 октября. На скользкой дороге тяжёлый грузовик развернуло и выкинуло в кювет: водитель по имени Рустам не справился с управлением.
Помочь ему не может ни работодатель, ни другие инстанции, в которые он обращался. Так, ГИБДД прислала бульдозер, который может вытащить машину только по частям. Рустам не согласился. С тех пор он остаётся в грузовике. Ему помогают местные жители.
«Врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов связался с представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулахом Исаевым. По поручению главы ведомства, сотрудники представительства выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего», — отмечает пресс-служба министерства.
Вопрос довели до сведения Минтранса Хабаровского края. В ближайшее время проблему надеются решить.