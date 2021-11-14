Непогода в Египте озлобила скорпионов. Они покусали 500 человек, есть жертвы

Египетских врачей перебрасывают с вакцинации от коронавируса на спасение пострадавших от скорпионьих укусов.
Как сообщает 14 ноября «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ, ливни с градом и громом за несколько дней затопили провинцию Асуан и переполнили Нил на юге Египта. Вода согнала с насиженных мест скорпионов и змей, заставляя их искать убежища в человеческих домах, особенно на возвышенностях. В итоге от укусов скорпионов погибли уже три человека, а пострадали более полутысячи.
Представители здравоохранения Аусана отчитываются: в клиники отправлены дополнительные дозы противоядия. Врачей приходится отрывать от прививочной кампании.
Яд египетского толстохвостого скорпиона считается одним из самых опасных в мире. Он может убить человека за час или даже быстрее.