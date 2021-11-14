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Непогода в Египте озлобила скорпионов. Они покусали 500 человек, есть жертвы

Три человека погибли от укусов скорпионов в Египте

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Египетских врачей перебрасывают с вакцинации от коронавируса на спасение пострадавших от скорпионьих укусов.

Как сообщает 14 ноября «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ, ливни с градом и громом за несколько дней затопили провинцию Асуан и переполнили Нил на юге Египта. Вода согнала с насиженных мест скорпионов и змей, заставляя их искать убежища в человеческих домах, особенно на возвышенностях. В итоге от укусов скорпионов погибли уже три человека, а пострадали более полутысячи.

Представители здравоохранения Аусана отчитываются: в клиники отправлены дополнительные дозы противоядия. Врачей приходится отрывать от прививочной кампании.

Яд египетского толстохвостого скорпиона считается одним из самых опасных в мире. Он может убить человека за час или даже быстрее.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Скорпион может быть смертельно ядовитым? 🤔 Для человека? Взрослого? 🤔
Всегда считал их так, мелкими неприятным кусаками, что-то типа слепней, только не летающими...
hal9000
Африка родина всех человеков..!
Zdobsi
Представители здравоохранения Асуана может быть? Дельта Нила, Асуанская плотина, которую строили советские специалисты, кстати. Или какой то Аусан?
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