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«Фонтанка» показывает, что приняли за бомбу на Невском проспекте

ОМОН в центре Петербурга вызывали из-за игрушки

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Найденное за урной в центре города приспособление не представляет опасности для окружающих. Об этом «Фонтанке» 14 ноября сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

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Как уточнили в ведомстве, устройства с лампочками и проводом обследовали специалисты группы разминирования ОМОН и признали их невзрывоопасными. За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.

Предметы лежали за урной у дома № 87/2 по Невскому проспекту, один мигал красным и синим и не внушал доверия. Прохожие приметили также фольгу и сообщили о подозрительной находке в экстренные службы.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Сине-красные диоды, кагбэ, намекают на принадлежность к определенным структурам. :)))
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