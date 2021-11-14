«Фонтанка» показывает, что приняли за бомбу на Невском проспекте

Найденное за урной в центре города приспособление не представляет опасности для окружающих. Об этом «Фонтанке» 14 ноября сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Как уточнили в ведомстве, устройства с лампочками и проводом обследовали специалисты группы разминирования ОМОН и признали их невзрывоопасными. За бомбу горожане приняли пульт от детской игрушки и коробку.



Предметы лежали за урной у дома № 87/2 по Невскому проспекту, один мигал красным и синим и не внушал доверия. Прохожие приметили также фольгу и сообщили о подозрительной находке в экстренные службы.

