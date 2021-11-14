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Российским болельщикам сначала запретили ходить по Сплиту, потом бесплатно выдали сертификаты для прохода на матч

Россияне бесплатно получили ковид-сертификаты перед матчем с Хорватией

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На матч сборных России и Хорватии в Сплит 14 ноября приехали около 400 российских фанатов, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на данные Российского футбольного союза.

Для прохода на стадион болельщикам нужны были цифровые COVID-сертификаты Евросоюза, россиянам выдали их бесплатно. «Российские болельщики бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и проходят на стадион. На сектор зашло уже более 200 человек», — сообщили в службе коммуникаций РФС перед началом матча.

До этого местная полиция не позволяла российским болельщикам перемещаться по Сплиту без сопровождения правоохранителей. Перед началом игры россиян отвезли в один из ресторанов Сплита и удерживали там, рассказал РБК президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Сборная России занимает первое место в группе H с 22 очками в 9 матчах. Хорватия идёт на второй строчке, отставая на два очка. Таким образом, именно сегодняшний матч в рамках 10-го заключительного тура определит, кто займет первое место. Команда, занявшая первое место, сразу попадает на чемпионат мира, а проигравшим придется пробиваться через стыковые матчи.

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Комментарии (1)

Денеб
"Перед началом игры россиян отвезли в один из ресторанов Сплита и удерживали там".... Чтобы довести до нужной кондиции?
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