Российским болельщикам сначала запретили ходить по Сплиту, потом бесплатно выдали сертификаты для прохода на матч

На матч сборных России и Хорватии в Сплит 14 ноября приехали около 400 российских фанатов, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на данные Российского футбольного союза.
Для прохода на стадион болельщикам нужны были цифровые COVID-сертификаты Евросоюза, россиянам выдали их бесплатно. «Российские болельщики бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и проходят на стадион. На сектор зашло уже более 200 человек», — сообщили в службе коммуникаций РФС перед началом матча.
До этого местная полиция не позволяла российским болельщикам перемещаться по Сплиту без сопровождения правоохранителей. Перед началом игры россиян отвезли в один из ресторанов Сплита и удерживали там, рассказал РБК президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.
Сборная России занимает первое место в группе H с 22 очками в 9 матчах. Хорватия идёт на второй строчке, отставая на два очка. Таким образом, именно сегодняшний матч в рамках 10-го заключительного тура определит, кто займет первое место. Команда, занявшая первое место, сразу попадает на чемпионат мира, а проигравшим придется пробиваться через стыковые матчи.