Российским болельщикам сначала запретили ходить по Сплиту, потом бесплатно выдали сертификаты для прохода на матч

На матч сборных России и Хорватии в Сплит 14 ноября приехали около 400 российских фанатов, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на данные Российского футбольного союза.



Для прохода на стадион болельщикам нужны были цифровые COVID-сертификаты Евросоюза, россиянам выдали их бесплатно. «Российские болельщики бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и проходят на стадион. На сектор зашло уже более 200 человек», — сообщили в службе коммуникаций РФС перед началом матча.



До этого местная полиция не позволяла российским болельщикам перемещаться по Сплиту без сопровождения правоохранителей. Перед началом игры россиян отвезли в один из ресторанов Сплита и удерживали там, рассказал РБК президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

