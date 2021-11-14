Фестиваль финского кино покажет меланхоличные комедии и жизнеописания замечательных людей

С 18 по 24 ноября в «Авроре» будет проходить очередная неделя кино Финляндии — регулярный уже осенний смотр новейших фильмов из соседней страны, у которых нет никаких шансов пробиться в широкий прокат. А посмотреть будет что.



Фото: avrora.spb.ru/ Поделиться Поделиться







В четверг фестиваль откроет главный хит — «Ночная амнистия». Во-первых, это новая работа одного из ведущих финских авторов всех времен, Мики Каурисмяки. Во-вторых, выдающийся комедиограф-меланхолик здесь демонстрирует мастерство быстрой реакции: превращает актуальную фактуру в уморительную драматургию. Герои фильма — врач и его приятель, хозяин закрытого на время пандемии бара. Они собираются просто пропустить по стаканчику и отправиться спать, но внезапно свет в витрине привлекает целые толпы совершенно посторонних людей, изголодавшихся по обществу, общепиту и неоновым огням.



В субботу покажут «Под видом смеха» — еще одну комедию. Теперь — про стендап-комиков, которые отправляются в первый в своей жизни тур, который навсегда изменит их жизнь.



Фото: avrora.spb.ru/ Поделиться Поделиться







Отдельный блок в программе — биографические ленты. Например, в понедельник, 22 ноября, есть шанс увидеть «Туве»: долгожданную картину о жизни самой известной финской писательницы на свете, Туве Янссон. Ее жизнь правда была похожа на блокбастер: художница, дочь известного скульптора, добившаяся признания и славы исключительно собственными силами, свободная и волевая женщина, которая не боялась быть собой, открыто жить с лучшей подругой и писала книги, которыми зачитывались люди любых возрастов во всем мире.



Фото: avrora.spb.ru/ Поделиться Поделиться







Во вторник в 18:35 ожидается еще один портрет национальной героини — «Хелене», о классике финской живописи Хелене Шерфбек, художнице очень самобытной и необычной, к тому же сейчас стремительно вошедшей в музейную моду и ставшей любимым персонажем крупнейших европейских галерей.



Фото: avrora.spb.ru/ Поделиться Поделиться







Полное расписание показов уточняйте на сайте кинотеатра.

18+ Иван Чувиляев

