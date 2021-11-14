Шойгу: Экзамен по географии надо сделать обязательным для поступления в вузы

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 ноября принял участие в «Географическом диктанте» на центральной площадке его проведения — в штаб-квартире РГО в Москве. Также в нём участвуют военнослужащие и гражданский персонал Минобороны. Вообще же, по словам Шойгу, диктант в этом году пишут в 120 странах на 8,6 тысячи площадок. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению министра, знания по географии надо проверять при поступлении в вузы. «Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — заявил Шойгу на «Географическом диктанте».

