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Шойгу: Экзамен по географии надо сделать обязательным для поступления в вузы

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Министр обороны России Сергей Шойгу 14 ноября принял участие в «Географическом диктанте» на центральной площадке его проведения — в штаб-квартире РГО в Москве. Также в нём участвуют военнослужащие и гражданский персонал Минобороны. Вообще же, по словам Шойгу, диктант в этом году пишут в 120 странах на 8,6 тысячи площадок. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, знания по географии надо проверять при поступлении в вузы. «Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — заявил Шойгу на «Географическом диктанте».

Он добавил, что в МГУ на днях уже приняли решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как раньше.

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Комментарии (40)

Avs7153
А что, умение собрать/разобрать АК по нормативу уже не катит?
"Не спрашивай, какой там редут, а иди, куда ведут!"(С)
rednicks
Орден на спину и прочие цацки
Жаль без усов недостаточный вид
Мудрые всё-таки русские сказки
Лучше, когда воевода молчит
261202221
Учитель:
- У вашего сына двойка по географии!!!
- Ничего страшного! С нашими доходами далеко не уедешь!
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