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«Французский вестник» Уэса Андерсона покажут в кино

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С 18 ноября в кино начнут показывать «Французский вестник» — новую работу автора «Поезда на Дарджилинг» и «Отеля Гранд-Будапешт» Уэса Андерсона.

Фото: кадр из фильма
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Сама фамилия режиссера — достаточный анонс. Его почерк настолько завершенный и самостоятельный, что каждый посвященный знает: будет меланхоличная комедия с симметричной композицией кадра, выверенной до миллиметра цветовой палитрой и пестрым актерским составом. Билл Мюррей и Тимоти Шаламе, Эдриен Броуди и Бенисио дель Торо, Фрэнсис Макдорманд и Тильда Суинтон — кажется, Андерсон никого не забыл позвать в очередной эффектный и нарядный фильм-аттракцион.

Фото: афиша фильма
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В качестве сюжета тут используется вымышленная история одной газеты — вернее, приложения к газете, издающегося в парижском городке. Что ново для Андерсона — уверенное разделение на главы, превращение цельной драматургической структуры в альманах. Ну или пестрый журнал с картинками — вполне андерсоновский формат.

18+

Иван Чувиляев

Фото: кадр из фильма
Фото: афиша фильма

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