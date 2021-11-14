«Французский вестник» Уэса Андерсона покажут в кино

С 18 ноября в кино начнут показывать «Французский вестник» — новую работу автора «Поезда на Дарджилинг» и «Отеля Гранд-Будапешт» Уэса Андерсона.
Сама фамилия режиссера — достаточный анонс. Его почерк настолько завершенный и самостоятельный, что каждый посвященный знает: будет меланхоличная комедия с симметричной композицией кадра, выверенной до миллиметра цветовой палитрой и пестрым актерским составом. Билл Мюррей и Тимоти Шаламе, Эдриен Броуди и Бенисио дель Торо, Фрэнсис Макдорманд и Тильда Суинтон — кажется, Андерсон никого не забыл позвать в очередной эффектный и нарядный фильм-аттракцион.
В качестве сюжета тут используется вымышленная история одной газеты — вернее, приложения к газете, издающегося в парижском городке. Что ново для Андерсона — уверенное разделение на главы, превращение цельной драматургической структуры в альманах. Ну или пестрый журнал с картинками — вполне андерсоновский формат.
18+
Иван Чувиляев