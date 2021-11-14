«Шаляпин» перекрыл площадь Белинского и запретил остановки на Итальянской

14 ноября у цирка на Фонтанке снимают эпизод для восьмисерийного фильма «Шаляпин», и машинам на съёмочной площадке не место. Работать начали рано, проезд для автомобилей по площади Белинского и близлежащим улицам перекрыли уже в шесть часов утра.
По данным комитета по транспорту, ограничения должны были снять через час после полудня. В третьем часу дня с дорог ещё продолжали счищать песок, боновые заграждения не были убраны.
Запрет на остановку транспорта на Итальянской улице от Садовой до площади Искусств будет действовать до 24 ноября.
Фильм о жизни и творчестве великого русского оперного певца Фёдора Шаляпина по заказу ВГТРК и при поддержке Министерства культуры РФ снимает кинокомпания «Москино». Шанс увидеть актёров и окунуться в атмосферу начала XX века ещё есть — работать на разных площадках будут до конца осени, съёмки запланированы также на декабрь. Со связанными с ними ограничениями можно ознакомиться здесь.