FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

На решающий матч отбора на ЧМ-2022 в составе сборной России выйдет играть единственный зенитовец

Озвучены составы сборных России и Хорватии

Стали известны составы сборных России и Хорватии на решающий матч квалификации чемпионата мира-2022. Встреча пройдет 14 ноября в Сплите. Начало матча — в 17:00 мск.

2
Печать

В составе российской команды с первых минут на поле выйдет единственный представитель «Зенита» — Вячеслав Караваев. Полностью состав выглядит так: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия (капитан), Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Роман Зобнин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

В составе Хорватии также будет один зенитовец — Деян Ловрен. Полностью заявка хорватской соборной: Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Брозович, Модрич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич. Запасные: Ливакович, Слуга, Станишин, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливая, Якич, Петкович, Оршич, Вида.

Сборная России занимает первое место в группе H с 22 очками в 9 матчах. Хорватия идёт на второй строчке, отставая на два очка. Таким образом, именно сегодняшний матч в рамках 10-го заключительного тура определит, кто займет первое место. Команда, занявшая первое место, сразу попадает на чемпионат мира, а проигравшим придется пробиваться через стоковые матчи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sergik7
Мы верим в нашу сборную! Если Джикия забьёт сегодня, то главное, чтобы 3 мяча не пропустить!
ДуремарСПб.
Хорваты нам большой подарок помнится сделали.В 2008 году.Может еще?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний