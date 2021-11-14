На решающий матч отбора на ЧМ-2022 в составе сборной России выйдет играть единственный зенитовец

В составе российской команды с первых минут на поле выйдет единственный представитель «Зенита» — Вячеслав Караваев. Полностью состав выглядит так: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия (капитан), Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Роман Зобнин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.
В составе Хорватии также будет один зенитовец — Деян Ловрен. Полностью заявка хорватской соборной: Грбич, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Брозович, Модрич, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич. Запасные: Ливакович, Слуга, Станишин, Баришич, Чалета-Цар, Брекало, Майер, Ливая, Якич, Петкович, Оршич, Вида.
Сборная России занимает первое место в группе H с 22 очками в 9 матчах. Хорватия идёт на второй строчке, отставая на два очка. Таким образом, именно сегодняшний матч в рамках 10-го заключительного тура определит, кто займет первое место. Команда, занявшая первое место, сразу попадает на чемпионат мира, а проигравшим придется пробиваться через стоковые матчи.