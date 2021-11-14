Умер актёр Игорь Бондаренко, игравший в «Реальных пацанах»

Заслуженный артист России Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.
Как сообщается на сайте мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» (Московская область), отпевание актёра и гражданская панихида состоятся 15 ноября на основной сцене театра.
«Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков «ФЭСТа». <...> У Игоря хватало времени и на общественную жизнь. Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», — отмечается в сообщении.
Игорь Бондаренко не только играл в театре, но и снимался в кино: в сериалах «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», «Кармелита», «Склифосовский», в картинах «Сибирский цирюльник», «Братья Карамазовы», «Золото Лангина».