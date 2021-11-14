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В Петербурге представили фильм «Небо» о российских военнослужащих в Сирии

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В кинотеатре «Формула Кино» прошел премьерный показ фильма «Небо» (12+), рассказывающего о службе российских военных в Сирии и основанного на реальных событиях. В центре его сюжета — события 24 ноября 2015 года, когда во время боевого вылета Су-24 был сбит турецким истребителем на севере страны. Летчик и штурман успели катапультироваться, но выжил только один.

Создатели картины из кинокомпании «Триикс Медиа», которая работала над проектом совместно с Минобороны, рассказали «Фонтанке», что глава ведомства Сергей Шойгу поручил включить фильм «Небо» в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах.

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В картине сыграли Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков и другие, режиссер-постановщик — Игорь Копылов. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре), показана реальная боевая техника. Спасшийся летчик был главным консультантом фильма.

«Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой, — рассказал Иван Батарев, исполнитель роли штурмана Константина Муравьева, чьим прототипом стал Мурахтин. — И сам Костя — замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись. Его участие в процессе нас, безусловно, подпитывало, давало больше энергии и повышало градус ответственности».

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На премьерный показ в Петербурге были приглашены представители Минобороны, ФСБ, Военно-морского флота России и Следственного комитета.

В прокат фильм выйдет 18 ноября.

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Комментарии (13)

MCF_88
Как по мне лучше потратить 2 часа своей жизни лежа на кровати и смотря в потолок, чем смотреть очередной квасной говновысер.
SU LUX INN
очень Здорово! всегда приятно, когда Отечественные кинематографисты не сидят, сложа руки, выпускают Очередной фильм! считаю, что Нужно посетить Кинотеатр, ознакомиться с наверняка Интересной историей о российских военнослужащих в Сирии!
RemyMartin
Отчего же не Симонянам-Кеосоянам поручили столь почетную работу?
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