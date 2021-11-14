В Петербурге представили фильм «Небо» о российских военнослужащих в Сирии

В кинотеатре «Формула Кино» прошел премьерный показ фильма «Небо» (12+), рассказывающего о службе российских военных в Сирии и основанного на реальных событиях. В центре его сюжета — события 24 ноября 2015 года, когда во время боевого вылета Су-24 был сбит турецким истребителем на севере страны. Летчик и штурман успели катапультироваться, но выжил только один.
Создатели картины из кинокомпании «Триикс Медиа», которая работала над проектом совместно с Минобороны, рассказали «Фонтанке», что глава ведомства Сергей Шойгу поручил включить фильм «Небо» в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах.
В картине сыграли Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков и другие, режиссер-постановщик — Игорь Копылов. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре), показана реальная боевая техника. Спасшийся летчик был главным консультантом фильма.
«Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой, — рассказал Иван Батарев, исполнитель роли штурмана Константина Муравьева, чьим прототипом стал Мурахтин. — И сам Костя — замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись. Его участие в процессе нас, безусловно, подпитывало, давало больше энергии и повышало градус ответственности».
На премьерный показ в Петербурге были приглашены представители Минобороны, ФСБ, Военно-морского флота России и Следственного комитета.
В прокат фильм выйдет 18 ноября.