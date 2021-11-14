В Петербурге представили фильм «Небо» о российских военнослужащих в Сирии

В кинотеатре «Формула Кино» прошел премьерный показ фильма «Небо» (12+), рассказывающего о службе российских военных в Сирии и основанного на реальных событиях. В центре его сюжета — события 24 ноября 2015 года, когда во время боевого вылета Су-24 был сбит турецким истребителем на севере страны. Летчик и штурман успели катапультироваться, но выжил только один.



Создатели картины из кинокомпании «Триикс Медиа», которая работала над проектом совместно с Минобороны, рассказали «Фонтанке», что глава ведомства Сергей Шойгу поручил включить фильм «Небо» в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах.