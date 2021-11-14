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На Ленинском бил фонтан из рукава временного снабжения. Очевидцы рассказали о неловком квартете

На Ленинском проспекте забил холодный фонтан

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Рукав временного водоснабжения фонтанировал в Кировском районе, поливая припаркованные машины. Видеозапись «прорыва» 14 ноября опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Вода хлынула во дворе на Ленинском проспекте, 117. В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ночью поступила на горячую линию предприятия. Рукав сняли.

На Ленинском он появился на время ремонтных работ. Их уже закончили, перевод абонентов на централизованное водоснабжение планировался в воскресенье, но проснувшийся фонтан сдвинул график.

В паблике рассказали, что рукав лопнул неслучайно. По словам Екатерины, ночью компания из четырёх человек гоняла во дворе перебравших со спиртным, их автомобиль задел шланг так, что из него сразу забила вода. «Жаль только то, что полиция приехала позже, и молодые люди успели свалить», — пишет она.

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Комментарии (1)

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