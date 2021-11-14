На Ленинском бил фонтан из рукава временного снабжения. Очевидцы рассказали о неловком квартете

Рукав временного водоснабжения фонтанировал в Кировском районе, поливая припаркованные машины. Видеозапись «прорыва» 14 ноября опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вода хлынула во дворе на Ленинском проспекте, 117. В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что информация об этом ночью поступила на горячую линию предприятия. Рукав сняли.



На Ленинском он появился на время ремонтных работ. Их уже закончили, перевод абонентов на централизованное водоснабжение планировался в воскресенье, но проснувшийся фонтан сдвинул график.

