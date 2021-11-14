Петербуржец рассказал, как потерял в огне машину, которую только что купил в салоне

Автомобильный пожар потушили сотрудники МЧС в Приморском районе Петербурга. В соцсетях хозяин машины рассказывает, что только купил её в салоне. А перед оформлением документом был техосмотр.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Комендантский проспект, 24 поступил 13 ноября в 21:28. Отправились два пожарных расчёта (10 сотрудников), с огнём они справились примерно за 10 минут. «Фольксваген» выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.
Подробности сообщают 14 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автовладельца Станислава, вечером он купил этот «Фольксваген» в салоне на Пулковском шоссе — машина была сдана туда в трейд-ин. По дороге домой прямо на ходу начался пожар. Пламя забило из-под днища. Водитель сначала даже не заметил огонь, сигнал ему подал прохожий. Перед выездом из салона автомобиль прошёл ТО. «Они мне поменяли топливный фильтр, перед тем как я выехал, и аккумулятор», — рассказывает Станислав.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com