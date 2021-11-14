FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Петербуржец рассказал, как потерял в огне машину, которую только что купил в салоне

«Фольксваген» полностью сгорел на Комендантском проспекте

19
Печать

Автомобильный пожар потушили сотрудники МЧС в Приморском районе Петербурга. В соцсетях хозяин машины рассказывает, что только купил её в салоне. А перед оформлением документом был техосмотр.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Комендантский проспект, 24 поступил 13 ноября в 21:28. Отправились два пожарных расчёта (10 сотрудников), с огнём они справились примерно за 10 минут. «Фольксваген» выгорел по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.

Подробности сообщают 14 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автовладельца Станислава, вечером он купил этот «Фольксваген» в салоне на Пулковском шоссе — машина была сдана туда в трейд-ин. По дороге домой прямо на ходу начался пожар. Пламя забило из-под днища. Водитель сначала даже не заметил огонь, сигнал ему подал прохожий. Перед выездом из салона автомобиль прошёл ТО. «Они мне поменяли топливный фильтр, перед тем как я выехал, и аккумулятор», — рассказывает Станислав.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Александр Н
Наверное от допов откзался - вот авто и отомстило :)
michailPotapov
Салон попал на бабки. Трехкратную стоимость корыта можно в досудебном порядке получить.
261529001
B3 из салона? Ато что за антикварная лавка такая? :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний