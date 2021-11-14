«Не лучшее время для ловли раков». Петербуржцы спасли девушку, рыбачившую в канале Грибоедова

Девушка ныряла у Харламова моста и не теряла надежду выловить айфон. «Не лучшее время для ловли раков», — посочувствовали спасатели и спустили с суши трос. Общими усилиями девушку достали из канала. Телефон, судя по всему, утонул.

Видео ночных приключений 14 ноября опубликовал один из участников. Как рассказал «Фонтанке» Гарри Невельский, девушку, терпящую бедствие в канале Грибоедова, около полуночи заметил прохожий. Он бросился за помощью и нашёл её в том числе в ближайшем магазине — в лице Гарри и его друзей.

«Хорошо, что мимо проезжал человек на «Газели», и у него трос был. Тросом и вытащили её. Она за телефоном ныряла. Видимо, он у неё упал в воду, и она решила его достать, не подумав о том, как будет выбираться из канала», — рассказывает Гарри.



Спасённую одели и отпустили, заручившись обещанием, что обсыхать она пойдёт домой, не сворачивая к воде по дороге.



Заявка о человеке в воде поступала и в МЧС. Сотрудники приехали, но их помощь уже не потребовалась.

