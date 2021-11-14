Как не стоит воевать с чужим ремонтом. Петербуржец решил проучить соседей и сам попал в полицию

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября, накануне в половине седьмого часа вечера дежурный службы «112» принял звонок с мобильного телефона с предупреждением о взрыве. Мужчина заявил, что вот-вот взлетит на воздух шестнадцатиэтажка на Гражданском проспекте, 106/1. Своё имя он предпочёл не называть, но подсказал, в какой квартире закладывают бомбу.
Через несколько минут у жилого дома уже был наряд полиции. Здание проверили, но ничего взрывоопасного не нашли. Жильцов не эвакуировали, но одному всё же пришлось покинуть квартиру.
Личность звонившего установили быстро. 46-летний мужчина не отпирался. Он заявил, что «минировал» соседей сверху, которые затеяли ремонт и помешали его субботнего отдыху. Полицейские предложили провести вечер без перфоратора в отделе.
Мужчине предоставили место в помещении для задержанных и вручили протокол о мелком хулиганстве. В перспективе — возбуждение уголовного дела о заведомо ложном акте терроризма.