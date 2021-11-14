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Как не стоит воевать с чужим ремонтом. Петербуржец решил проучить соседей и сам попал в полицию

На Гражданском «заминировали» квартиру из-за громкого ремонта соседей

Утомлённый перфоратором за стенкой житель Калининского района Петербурга придумал радикальный способ угомонить соседей. Отдыхать от шума его забрали в полицию.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября, накануне в половине седьмого часа вечера дежурный службы «112» принял звонок с мобильного телефона с предупреждением о взрыве. Мужчина заявил, что вот-вот взлетит на воздух шестнадцатиэтажка на Гражданском проспекте, 106/1. Своё имя он предпочёл не называть, но подсказал, в какой квартире закладывают бомбу.

Через несколько минут у жилого дома уже был наряд полиции. Здание проверили, но ничего взрывоопасного не нашли. Жильцов не эвакуировали, но одному всё же пришлось покинуть квартиру.

Личность звонившего установили быстро. 46-летний мужчина не отпирался. Он заявил, что «минировал» соседей сверху, которые затеяли ремонт и помешали его субботнего отдыху. Полицейские предложили провести вечер без перфоратора в отделе.

Мужчине предоставили место в помещении для задержанных и вручили протокол о мелком хулиганстве. В перспективе — возбуждение уголовного дела о заведомо ложном акте терроризма.

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Комментарии (9)

VKuser4636990
А нужен то был микрофон, усилок, и колонки помощнее, что бы весь дом дрожал от его перфоратора.
Вот тогда бы всем миром закидали перфораста ссаными тряпками.
Можно даже ночью поиграть в это)))
aprahka
Тихий,спокойный отдых в отделении.Без перфоратора.Это же прекрасно !!!
Telman_spb
дураков учить нужно !
пару недель отдохнет- голова возможно заработает
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