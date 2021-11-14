Почту ФБР взломали хакеры

Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, сообщает 14 ноября РИА Новости со ссылкой на агентство «Блумберг».



По данным агентства, вчера злоумышленники от имени ФБР разослали «десятки тысяч» писем с предупреждением о кибератаке. Отмечается, что это не был взлом «секретной системы». У ФБР есть несколько систем электронной почты, и та, «которая, похоже, была в субботу взломана», используется для связи с общественностью.



«Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию», — цитирует агентство заявление ФБР.

