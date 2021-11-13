Пилота «Формулы-1» Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за то, что потрогал машину соперника

Пилота гоночной команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали за то, что он потрогал антикрыло чужого болида. Как сообщает 13 ноября Sky Sports, тем самым он нарушил статью 2.5.1 международного спортивного кодекса ФИА, согласно которой в режиме закрытого парка после квалификации или гонки запрещены «эксплуатация, проверка, настройка или ремонт» болидов.



Инцидент произошел после квалификации в Сан-Паулу. Ферстаппен потрогал задние антикрылья собственного «Ред Булл» и «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Это увидели судьи и вызвали гонщика к себе для объяснений. Судя по всему, убедить арбитров Ферстаппену до конца не удалось. Его оштрафовали на 50 тысяч евро за нарушение кодекса, но не стали выносить спортивные санкции, способные повлиять на его квалификационные итоги.

