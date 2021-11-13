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Пилота «Формулы-1» Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за то, что потрогал машину соперника

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Пилота гоночной команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали за то, что он потрогал антикрыло чужого болида. Как сообщает 13 ноября Sky Sports, тем самым он нарушил статью 2.5.1 международного спортивного кодекса ФИА, согласно которой в режиме закрытого парка после квалификации или гонки запрещены «эксплуатация, проверка, настройка или ремонт» болидов.

Инцидент произошел после квалификации в Сан-Паулу. Ферстаппен потрогал задние антикрылья собственного «Ред Булл» и «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Это увидели судьи и вызвали гонщика к себе для объяснений. Судя по всему, убедить арбитров Ферстаппену до конца не удалось. Его оштрафовали на 50 тысяч евро за нарушение кодекса, но не стали выносить спортивные санкции, способные повлиять на его квалификационные итоги.

Изучив видеозаписи, стюарды определили, что прикосновение Ферстаппена к заднему антикрылу болида Хэмилтона не повлияло на конструкцию и не привело в движение ни один из элементов.

Макс Ферстаппен – нидерландский гонщик. Трижды в своей карьере занимал третье место по итогам сезона. В текущем чемпионате после 17 из 22 этапов идёт на первом месте.

Льюис Хэмилтон – британский гонщик, семикратный чемпион мира Формулы-1 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. В текущем сезоне идет на втором месте.

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Комментарии (6)

Коля Мойкин
А что вы хотели? Потрогал крыло - сексуальные домогательства!
Они в европах совсем кукушкой поехали. Страшно жить...
260569221
А если бы почесал свою ж..?
То тоже штраф??🤫🙄
bluxer
А если бы он потрогал самого соперника?
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