Человек погиб в московском метро, пытаясь спасти другого пассажира

В московском метро человек погиб под поездом, пытаясь спасти другого пассажира. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба столичного дептранса.
Инцидент произошел на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии. Мужчина прыгнул на пути перед приближающимся поездом, в этот момент его схватил другой пассажир, попытавшийся его остановить, в результате оба упали на рельсы. Желание помочь стоило москвичу жизни, а первый сумел спастись.
Дептранс Москвы / Telegram
«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму. Причину и то, специально ли пассажир прыгнул, будет определять суд», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что выживший скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.