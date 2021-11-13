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Человек погиб в московском метро, пытаясь спасти другого пассажира

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В московском метро человек погиб под поездом, пытаясь спасти другого пассажира. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Инцидент произошел на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии. Мужчина прыгнул на пути перед приближающимся поездом, в этот момент его схватил другой пассажир, попытавшийся его остановить, в результате оба упали на рельсы. Желание помочь стоило москвичу жизни, а первый сумел спастись.

Дептранс Москвы / Telegram

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму. Причину и то, специально ли пассажир прыгнул, будет определять суд», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что выживший скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.

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Комментарии (8)

Мужской Взгляд
Надо закрыть все пути автоматическими станционными дверями, а то их открытость провоцирует самоликвидаторов на суицид.
Савва Морозов
была же нормальная практика - ставить стёкла (на "Зените", вроде, оставили).
perrkele_sattana
А были ли они привиты? Если нет - то это последствия. Если "да" - то никак не связано с QRабством головного мосха. Это розовые киты, геи и НАТО виноваты
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