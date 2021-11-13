Привитые «Спутником V» российские болельщики смогут попасть на матч с Хорватией

Болельщики сборной России c сертификатами о вакцинации препаратом «Спутник V» получат европейский сертификат, чтобы пройти на матч с Хорватией.



Как сообщает 13 ноября «Матч ТВ», платить за «обмен» не нужно. Точка располагается у южной стороны стадиона «Полюд» — два красно-синих контейнера и белый тент, на них надпись COVID test и эмблема хорватского клуба «Хайдук».



Ранее в СМИ появилась информация о том, что российских болельщиков, привитых «Спутником V», не пустят на стадион в Сплите.

Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября, начало в 17:00 по московскому времени. Это заключительный, 10-й тур отборочного этапа чемпионата мира-2022. После 9 туров россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н с 22 очками, хорваты — вторые с 20 очками. Победитель группы выйдет на мундиаль напрямую. Второй команде придется пробиваться на турнир через стыковые матчи.

