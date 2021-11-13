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Привитые «Спутником V» российские болельщики смогут попасть на матч с Хорватией

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Болельщики сборной России c сертификатами о вакцинации препаратом «Спутник V» получат европейский сертификат, чтобы пройти на матч с Хорватией.

Как сообщает 13 ноября «Матч ТВ», платить за «обмен» не нужно. Точка располагается у южной стороны стадиона «Полюд» — два красно-синих контейнера и белый тент, на них надпись COVID test и эмблема хорватского клуба «Хайдук».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российских болельщиков, привитых «Спутником V», не пустят на стадион в Сплите.

Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября, начало в 17:00 по московскому времени. Это заключительный, 10-й тур отборочного этапа чемпионата мира-2022. После 9 туров россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н с 22 очками, хорваты — вторые с 20 очками. Победитель группы выйдет на мундиаль напрямую. Второй команде придется пробиваться на турнир через стыковые матчи.

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Комментарии (3)

Денеб
Вот что Спутник животворящий делает! Аж до Хорватии довёл! Следующий пункт - Вануату!
Савва Морозов
и кто врёт? матч или чемп?
07A
Ну что, съели, антиваксеры!
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