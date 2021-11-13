Четыре машины столкнулись по дороге в Стрельну. Сработали подушки, и все остались целы

Практически без пострадавших обошлась серьезная авария на Петергофском шоссе в Петербурге. Машины разбросало по всей дороге.
Видео с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы вечером 13 ноября. По их словам, ДТП произошло неподалёку от 73 дома по Петергофскому шоссе в сторону Стрельны. На кадрах видно серьезно разбитые автомобили, которые стоят по разным сторонам дороги. «Едет одна полоса из четырёх», — уточняют водители.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
У машин сработали подушки безопасности. Как уточнили в ГУ МВД, один из участников аварии ударился головой, у него подозрение на сотрясение. Остальные не пострадали.