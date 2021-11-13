После столкновения машина на набережной Обводного канала перевернулась на крышу, есть пострадавшие

Автомобиль перевернулся на набережной Обводного канала в Петербурге 13 ноября. Аварии предшествовал необъяснимый манёвр.
Видео с места ДТП было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно легковую машину с разбитыми стёклами, которая лежит на крыше. Рядом с ней стоит второй участник аварии, практически целый.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что к аварии привёл водитель, который около пяти часов вечера по какой-то причине не справился с управлением. В больницу увезли 31-летнюю девушку. Она в состоянии средней степени тяжести.