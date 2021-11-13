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В Петербурге 13 домов остались без холодной воды из-за прорыва на Большой Конюшенной

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В центре Петербурга прорвало трубу. Авария произошла у дома № 5 по Большой Конюшенной улице, сообщает 13 ноября пресс-служба Центрального района.

Без холодной воды остались 13 зданий. Водоканал будет проводить ремонтные работы с 13:30 до 19:00.

«Для обеспечения жителей водой будет установлен временный трубопровод холодного водоснабжения», — добавили в администрации.

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