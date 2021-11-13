Смольный рассказал, почему часть вакцин недоступна для прививки в Петербурге

На данный момент вакцина «КовиВак» в Петербурге отсутствует. Об этом 13 ноября заявил в ходе онлайна на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте» первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«На сегодня «КовиВака» нет в Петербурге. Есть небольшое количество «ЭпиВака», а также вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», — уточнил он.



Он напомнил, что «КовиВак» создан на основе инактивированного вируса. Такая вакцина «очень сложна в производстве», ее делает всего одна площадка — около 1 млн доз на всю страну.

