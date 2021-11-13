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Смольный рассказал, почему часть вакцин недоступна для прививки в Петербурге

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На данный момент вакцина «КовиВак» в Петербурге отсутствует. Об этом 13 ноября заявил в ходе онлайна на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте» первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодня «КовиВака» нет в Петербурге. Есть небольшое количество «ЭпиВака», а также вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», — уточнил он.

Он напомнил, что «КовиВак» создан на основе инактивированного вируса. Такая вакцина «очень сложна в производстве», ее делает всего одна площадка — около 1 млн доз на всю страну.

«Ожидать его прихода не рекомендуем», — резюмировал Сарана.

В октябре на фоне ажиотажа в городе «стал появляться горизонт по дефициту» «Спутника Лайт». Но 1 ноября город получил 100 тыс. доз. Правда, вакциной «Спутник Лайт», в соответствии с последними рекомендациями Минздрава, получится привиться лишь у тех, кто переболел или прививался ранее.

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Комментарии (7)

karbofos
Делаем выводы:

"Очень сложна в производстве":
1) значит, остальные производить гораздо легче
2) легкость производства остальных достигается за счет снижения качества, нарушения технологии, наличия варева
3) если сложна в производстве, но делают - значит, хороша

"ожидать не рекомендуем":
1) дискриминация, крепостным не положено
2) Значит, она хороша.
romk
Мы всё-таки подождем ковивак. А вам придется подождать тех, кто подождет ковивак. Иначе коллективного иммунитета не случится.
iphonedimona
Про то, что в стране убили фармакологическое производство, смольный вам не расскажет.
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